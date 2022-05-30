Знаменитое мировое шоу BONEY M: в Латвии состоятся два эксклюзивных концерта

Артисты дадут два эксклюзивных концерта — 27 августа в концертном зале "Дзинтари" и 28 августа в Лиепайском концертном зале "Pūt, vējiņi!"

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В Латвии будет гостить самое знаменитое в мире шоу, исполняющее музыку группы BONEY M , которая представит концертную программу в стиле диско — The Sounds of Boney M.

Предыдущий раз артисты посещали нашу страну совсем недавно — в 2019 году, когда группа в очередной раз решила выступить перед публикой. На концерт 26 апреля в рижском Доме конгрессов все билеты были проданы уже задолго до даты его проведения.

Это убедило менеджеров группы позволить артистам вернуться в Латвию еще раз и организовать два грандиозных концерта.

Это будет потрясающая возможность побывать на роскошном мероприятии в стремительном ритме, во время которого прозвучат популярные песни в стиле диско и в котором каждый сможет принять активное участие!



В концертную программубудут включены все всемирно известные хиты группы —

Артисты выйдут на сцену вместе с сопровождающей группой LIGHT MUSIC BAND, в составе которой играют восемь профессиональных музыкантов. Это будет незабываемое шоу с яркими костюмами, декорациями в стиле диско и перформансами танцоров!

Истоки группы BONEY M следует искать во время Второй мировой войны, когда летом 1941 года в небольшом немецком городке Кирне в семье работника кожевенной фабрики и солистки церковного хора родился мальчик по имени Франц — Франц Ройтер (Franz Reuther).

В Саарбрюккене, как во многих местах послевоенной Германии, были расположены бесчисленные американские военные базы. Их обитатели притягивали Франца как магнит. Здесь царила совершенно другая атмосфера, чем у педантичных и любящих порядок немцев. И, конечно, музыка. Франца привлекало все, что называют "черной музыкой" — Сэм Кук, Литтл Ричард и Отис Реддинг. В местных кабачках, где преимущественно собирались скучающие по дому американские солдаты, очень любили Франца и его репертуар.

Из уважения к американской культуре он объявил себя со сцены не как Франца, а как Фрэнки — Фрэнки Фариан.

Настоящие события начались в декабре 1974 года, когда Фрэнки Фариан написал песню, не похожую ни на что из сделанного ранее. Под псевдонимом Замби он переделал песню популярного в 60-е годы ямайского артиста Принса Бастера Al Capone.

Позже она получила название Baby Do You Wanna Bump. Вокальные партии он исполнил сам — и подчеркнуто низким мужским голосом, который был обработан в студии, и на всех подпевках фальцетом.

В феврале 1975 года этот сингл выпустила компания Hansa Records, и в графе "исполнитель" было указано название BONEY M.

Годом позже последовал наибольший успех BONEY M: песня Daddy Cool потрясла весь мир и уверенно заняла первые места в мировых музыкальных топах.

Летом 1977 года предполагалось выпустить второй альбом BONEY M Love For Sale. Как часто случается, рекламные синглы вышли быстрее: уже в мае слушатели познакомились с песней Ma Baker, которой было предначертано стать самой покупаемой песней в стиле диско в истории музыки.

Ma Baker повторила успех прошлого сингла Sunny: первое место в опросах в Германии и Великобритании, а во всем мире — восемь миллионов проданных копий.

Завершая 1977 год, BONEY M получили целый ряд наград от связанных с музыкой организаций, включая премию Карла Аллена как самая успешная группа в Великобритании.

С того времени BONEY M стали бесспорным лидером в развитии жанра музыки в стиле диско.

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