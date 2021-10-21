Зубная щетка с магнитной технологией iO - инновационная технология для ухода за полостью рта

Сенсационная эффективность и незабываемый опыт чистки зубов — вот главные преимущества Oral-B iO, лучшей зубной щетки Oral-B с революционной магнитной технологией. "Стоматологи могут уверенно рекомендовать своим пациентам магнитную зубную щетку в качестве лучшего выбора", — подтверждает Беата Голан, доктор медицины, руководитель по связям с профессиональным и академическим сообществом в P&G Poland.

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Магнитная технология для зубной щетки

Умная электрическая зубная щетка iO

Приложение Oral-B — мобильный стоматолог

Эффективность магнитной технологии





Магнитная технология для зубной щетки

Oral-B iO – это удачное сочетание проверенной временем круглой чистящей насадки и революционной технологии микровибраций, впервые использованной в зубных щетках Oral-B.

Микровибрации, генерируемые уникальным линейным магнитным приводом, передаются непосредственно на кончики щетинок. Таким образом, Oral-B iO обеспечивает уникальную по своей тщательности, но в то же время бережную и бесшумную чистку зубов, а также дарит пользователям незабываемый опыт. Эффективность магнитной технологии получила научное подтверждение: Oral-B iO удаляет до 6 раз больше налета вдоль линии десен, чем обычная неэлектрическая зубная щетка1.

Кроме того, новая зубная щетка Oral-B оснащена уже доказавшей свою высокую эффективность круглой чистящей насадкой. Почему это так важно? Круглая насадка охватывает каждый зуб, с легкостью очищая даже места, труднодоступные для зубных щеток с традиционными удлиненными насадками, как у звуковых или неэлектрических щеток.

Умная электрическая зубная щетка iO

Когда дело доходит до ухода за полостью рта, техника и время чистки приобретают решающее значение. Поэтому щетка Oral-B iO оснащена умным датчиком давления — это по-настоящему революционное решение, которое гарантирует, что чистка зубов будет не только максимально эффективной, но и безопасной. Датчик в режиме реального времени отслеживает и оповещает вас о силе, с которой вы нажимаете на зубы: красный свет означает, что давление слишком велико, а зеленый сигнализирует о правильном нажатии. Если вы слишком сильно прижмете щетку к зубам, она снизит скорость колебаний, чтобы защитить десны и эмаль.

Для чистки вам не потребуется совершать никаких механических движений — просто приложите насадку щетки к поверхности зуба на две секунды, и микровибрации мягко разрушат зубной налет, а колебательно-вращательное движение его удалит. Все, что от вас требуется, — менять очищаемую поверхность, переходя от одного зуба к другому. Микровибрации заставляют зубную щетку плавно перемещаться по поверхности ваших зубов, делая всю работу за вас.

На ручке зубной щетки расположен интерактивный дисплей, с помощью которого можно пройти по всем функциям щетки, что делает ее интуитивно понятной и простой в использовании. После включения на дисплее отображается приветствие, информация о режиме и времени чистки, а также напоминания о необходимости сменить насадку, если подошло время. Oral-B iO — отличный выбор для путешественников, поскольку заряжается всего за 3 часа и работает до 2 недель без подзарядки, а на дисплее отображается текущий статус аккумулятора.

Приложение Oral - B — мобильный стоматолог

А чтобы уход за полостью рта стал еще качественнее, щетка Oral-B iO оснащена датчиками положения и искусственным интеллектом, которые распознают все подлежащие чистке зоны в полости рта. Кроме того, система трехмерного отслеживания зубов в модели iO 9 может распознавать и контролировать чистку в 16 разных зонах: язычной, щечной, небной и губной, а также на всех окклюзионных поверхностях. Щетка подключается к мобильному приложению Oral-B и отображает на экране телефона трехмерную визуализацию, демонстрирующую, насколько хорошо были очищены те или иные поверхности. Как если бы у вас был собственный мобильный стоматолог, который проверяет, как вы чистите зубы, и рекомендует, что вам следует улучшить.

Исследования показывают, что наша умная технология помогает более эффективно чистить зубы, совершенствует повседневный уход за зубами и закрепляет наиболее эффективные привычки, возникающие при чистке зубов.

Эффективность магнитной технологии

Oral-B iO предлагает сенсационную эффективность чистки зубов и приятный опыт использования щетки, опережая другие зубные щетки — как обычные неэлектрические, так и звуковые. Клинически доказано, что Oral-B iO удаляет на 48% больше налета вдоль линии десен, чем Phillips Sonicare DiamondClean2. Новая магнитная зубная щетка Oral-B также станет отличным выбором для людей с чувствительными деснами и тех, кто страдает кровоточивостью десен, поскольку она более чем на 60% эффективнее предотвращает проблемы десен, чем Sonicare DiamondClean3.

"В ходе клинических исследований было доказано превосходство магнитной технологии iO над другими зубными щетками, представленными на рынке", — рассказывает Беата Голан. "Oral-B iO — это результат более чем шестилетней работы лучших стоматологов, инженеров и разработчиков Procter & Gamble, а также около 250 патентных заявок. Благодаря сочетанию проверенных решений, таких как круглая насадка щетки, и новейших технологий, таких как искусственный интеллект, колебательно-вращательное движение и магнитные микровибрации, зубная щетка iO обеспечивает очень высокий стандарт гигиены полости рта, превращая чистку зубов в действительно приятное занятие", — добавляет она.

1 Grender J., Ram Goyal C., Qaqish J., Adam R. 8-недельное рандомизированное контролируемое исследование, сравнивающее воздействие новой зубной щетки с колебательным вращением и ручной зубной щетки на зубной налет и гингивит. Int. Dent J. 2020 Apr; 70 (Suppl. 1): S7–S15. doi: 10.1111/idj.12571. PMID: 32243573.

2 По данным 8-недельного клинического исследования. Adam R., et al., Int. Dent J. 2020; 70 (Suppl. 1): S16–S21.

3 Там же.

4 Grender J., Ram Goyal C., Qaqish J., Adam R. 8-недельное рандомизированное контролируемое исследование, сравнивающее воздействие новой зубной щетки с колебательным вращением и ручной зубной щетки на зубной налет и гингивит. Int. Dent J. 2020 Apr; 70 (Suppl. 1): S7–S15. doi: 10.1111/idj.12571. PMID: 32243573.