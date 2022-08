Звезды Jūras Pērle снова зажгутся!

Звезды "Международного фестиваля музыки театра и кино Jūras Pērle" снова зажгутся на творческом небосклоне, но уже для зрителей Риги!

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

Наталья ЛЕБЕДЕВА

"А мне порою это лето снится…"

Мы все помним эти великолепные летние в Большом зале "Дзинтари", когда собирались ярчайшие звезды кино и театра, которых мы любим и знаем с юности. Это был настоящий праздник, который нам дарила продюсерская компания Amber Way летом 2017-го и 2018-го годов.

А ныне она предлагает рижанам снова побывать на празднике — теперь уже исключительно музыкальном. 7-го и 8-го сентября во Дворце культуры ВЭФ пройдет незабываемое шоу "Лучшие песни из мировых мюзиклов" с участием музыкантов JP Magic Orchestra под руководством дирижера Гунтарса Бернатса, известных артистов театра и эстрадных исполнителей, танцоров мюзикла.

Зрители смогут увидеть не только музыкальные фрагменты из программы фестивалей Jūras Pērle 2017-го и 2018-го годов, но и новые номера. В программе прозвучат песни из мировых мюзиклов, поставленных на театральных подмостках Бродвея, Вест-Энда, Франции, России и Латвии. Все песни прозвучат под живую музыку симфо-рок-оркестра JP Magic Orchestra . Интересно, что аббревиатура JP расшифровывается как Jūras Pērle.

После двухлетнего перерыва Amber Way решила возобновить продюсерскую деятельность, вкладывая в свои проекты средства, превышающие доходы от мероприятий в расчете на окупаемость в перспективе.

Компания планирует с этим проектом отправиться на гастроли в страны Европы и Ближнего Востока, а в Риге зрители станут участниками премьеры авторской программы. На сцене прозвучат песни из таких театральных и кино-мюзиклов, как "Моя прекрасная леди", "Поющие под дождем", "Мулен Руж", "Кошки", "Юнона и Авось", "Сестра Кэрри", "Мамма Миа", "Нотр-Дам де Пари", "Призрак в опере" и многих других. Публика насладится голосами как латвийских артистов, так и приглашенных солистов из Франции, Италии, Украины и России (всего около 20 эстрадных, театральных и оперных певцов). И некоторые из них исполняли ведущие роли в этих же мюзиклах на протяжении многих лет по всему миру!

Голосами Лорана Бана и Кьяры ди Бари наши зрители и гости наслаждались на фестивале Jūras Pērle в 2018 году, когда эти артисты впервые посетили Латвию. Компания Amber Way не хочет заранее раскрывать все секреты и обнародовать сюрпризы, которые ожидают зрителей, но мы уверены, что два сентябрьских вечера во Дворце культуры ВЭФ станут незабываемыми.

Лучшие голоса!

Репертуар первого отделения 7-го и 8 сентября будет одинаковым, а во втором отделении 7-го сентября зрители увидят и услышат песни из мюзиклов, поставленных на латвийских и российских сценах, а 8 сентября песни из французских мюзиклов исполнят Лоран Бан и Кьяра ди Бари. Оба концерта начнутся в 19.30.

Атмосферу самих знаменитых мировых мюзиклов воспроизведут и необычная трактовка мелодий симфо-рок- оркестром, и театральная хореография, и голоса известных исполнителей.

На сцене Дворца Культуры ВЭФ зрители услышат голоса и увидят воочию Веронику Плотникову, Динару Рудане, Кристину Захарову, Сандиса Улпе, Максима Бусела, Антру Стафецку, примадонн Латвийского национального театра оперы и балета Дану Брамане и Илону Багеле, Юриса Адамсона, участницу Евровидения зарубежных мюзиклов Ирину Медведеву, украинский дуэт Анну-Марию и других, чьи волшебные голоса оставили незабываемые впечатления у зрителей на столь памятных фестивалях Jūras Pērle прежних лет. Иные из этих артистов — лауреаты международных конкурсов, другие — обладатели наград "Золотой маски". Именя некоторых артистов пока держатся в секрете.

Приятным сюрпризом для зрителей станут и номера иллюзионистов. Вести шоу будет известный сатирик-юморист Юрий Аскаров с коллегой — они расскажут о некоторых интересных фактах из истории создания мировых мюзиклов.

Жанр мюзикла в странах Западной Европы и Америки — один из самых востребованных и зрелищных. Синтез музыки, вокала, драматического или комического действа, ярких декораций и костюмов оставяяет незабываемое впечатление у зрителей.

Многие мюзиклы отмечены в Книге рекордов Гиннеса как самые посещаемые и дающие самые крупные сборы за проданные билеты. У многих на слуху такие мюзиклы как "Нотр-Дам де Пари", "Призрак в опере", "Кошки", "Ромео и Джульетта" , "Юнона и Авось" и многие другие.

Бюджет постановки мюзикла высокого уровня достигает семизначных, а порой и восьмизначных цифр. К сожалению, из-за больших расходов на реквизит, костюмы и гонорары артистов в Латвию с гастролями не приезжал ни один из мюзиклов мирового уровня. Иные мюзиклы идут на подмостках Бродвея, Вест-Энда и других театров мира десятилетиями, и залы всегда переполнены. Только совокупные сборы таких мюзиклов как "Кошки" и "Призрак в опере" со дня премьеры превышают несколько миллиардов долларов по каждому.

Один из самых успешных авторов музыки к мюзиклам — английский композитор сэр Эндрю Ллойд Уэббер. К сожалению, не во всех мюзиклах есть песни, которые благодаря своей мелодичности и содержанию "ушли в народ", но в концертном шоу JP Magic Orchestra "The Best Songs of World Musicals" зрители смогут услышать и увидеть самые яркие песни из мюзиклов на оригинальном языке премьерных постановок.

АВВА с нами!

Либретто идущего по всему миру мюзикла Mamma Mia! написано на основе 22 песен шведской группы ABBA. Мировая премьера состоялась в 1999 году в Лондоне. А девять постановок прошли в Гамбурге, Лас-Вегасе, Лондоне, Мадриде, Нью-Йорке, Осаке, Стокгольме, Штутгарте, Будапеште…

На концерте прозвучат мировые хиты легендарного ансамбля АВВА, включенные в мюзикл, — Dancing Queen, Mamma Mia и The Winner Take It All.

Легенда от Маэстро

А вот "Сестра Кэрри" — первый мюзикл, написанный в 1978 году легендарным Маэстро Раймондом Паулсом, которому исполнилось тогда чуть за 40.

Как писал один из его первых исполнителей:

-Мощный мюзикл, музыка непростая, "фирменная", оркестровки, аранжировки точно под впечатлением американского джаз-рока, фьюжн. И в то же время мелодизм просто шикарный — ну это Паулс, что здесь скажешь. Хотя просто уверен, здесь приложил руку очень серьезный музыкант Гунар Розенбергс, к сожалению, ныне уже ушедший в лучший мир.

Удивительная музыка, удивительный человек и мощнейший музыкант Раймонд Паулс!

А вот что сам композитор писал о своей работе: "Мне хотелось написать музыку, в которой отразилась бы и засияла во всех гранях судьба вчерашней сельской девушки, маленькой Кэрри, которую закружили ломаные ритмы большого американского города. Хотелось, чтобы звуки музыки создавали настроение раздумья о неизбежности взлетов и падений на пути таланта, когда деньги затмевают ясный свет звезд и заглушают человеческое сердце. Ведь Керри и есть та самая далекая и яркая звездочка, которая сверкает, может быть, и до сих пор на небе, в глубине своего отчаяния, или отражается в луже, оставшейся после дождя на асфальте…".

А мы будем слушать Song of the sister Kerrie — "Песенку сестры Керри".

Пиаф и "Юнона"

О мюзикле "Эдит Пиаф" много говорить не будем — действо, повествующее о легендарной певице, изобилует ее хитами. На концерте мы услышим знаменитую песню "Милорд" — Milord, разумеется, по-французски.

А мюзикл "Юнона" и "Авось" — легенда позднего советского времени. Рок-опера, написанная знаменитым композитором Алексеем Рыбниковым на либретто не менее выдающегося поэта Андрея Вознесенского, впервые была поставлена в Театре Ленком, где идет до сих пор. Главные роли в премьере и потом долгие годы исполняли легендарные Николай Караченцов и Елена Шанина. Повесть о печальной любви дипломата и путешественника Николая Резанова и 15-летней дочери коменданта Сан-Франциско Консепсьон Аргуэльо (Кончиты) составили основу сюжета. И, конечно, все, жившие в прежней большой стране, прекрасно знали эти стихи Вознесенского, на которые написаны зонги мюзикла, — "Я тебя никогда не забуду" и "Аллилуйя любви". Оба прозвучат со сцены.

Остается добавить, что билеты на концерт 7 сентября можно приобрести на сайте https://www.bilesuserviss.lv/rus/bileti/muzika/jp-magic-orchestra-the-best-songs-of-world-musicals-362161/ , а на 8 сентября — на сайте https://www.bilesuparadize.lv/ru/event/118597 , а также в кассах города.