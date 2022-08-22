Звезды Jūras Pērle снова зажгутся!

Звезды "Международного фестиваля музыки театра и кино Jūras Pērle" снова зажгутся на творческом небосклоне, но уже для зрителей Риги!
Наталья ЛЕБЕДЕВА
"А мне порою это лето снится…"
Мы все помним эти великолепные летние в Большом зале "Дзинтари", когда собирались ярчайшие звезды кино и театра, которых мы любим и знаем с юности. Это был настоящий праздник, который нам дарила продюсерская компания Amber Way летом 2017-го и 2018-го годов.
А ныне она предлагает рижанам снова побывать на празднике — теперь уже исключительно музыкальном. 7-го и 8-го сентября во Дворце культуры ВЭФ пройдет незабываемое шоу "Лучшие песни из мировых мюзиклов" с участием музыкантов JP Magic Orchestra под руководством дирижера Гунтарса Бернатса, известных артистов театра и эстрадных исполнителей, танцоров мюзикла.
Зрители смогут увидеть не только музыкальные фрагменты из программы фестивалей Jūras Pērle 2017-го и 2018-го годов, но и новые номера. В программе прозвучат песни из мировых мюзиклов, поставленных на театральных подмостках Бродвея, Вест-Энда, Франции, России и Латвии. Все песни прозвучат под живую музыку симфо-рок-оркестра JP Magic Orchestra . Интересно, что аббревиатура JP расшифровывается как Jūras Pērle.
После двухлетнего перерыва Amber Way решила возобновить продюсерскую деятельность, вкладывая в свои проекты средства, превышающие доходы от мероприятий в расчете на окупаемость в перспективе.
Компания планирует с этим проектом отправиться на гастроли в страны Европы и Ближнего Востока, а в Риге зрители станут участниками премьеры авторской программы. На сцене прозвучат песни из таких театральных и кино-мюзиклов, как "Моя прекрасная леди", "Поющие под дождем", "Мулен Руж", "Кошки", "Юнона и Авось", "Сестра Кэрри", "Мамма Миа", "Нотр-Дам де Пари", "Призрак в опере" и многих других. Публика насладится голосами как латвийских артистов, так и приглашенных солистов из Франции, Италии, Украины и России (всего около 20 эстрадных, театральных и оперных певцов). И некоторые из них исполняли ведущие роли в этих же мюзиклах на протяжении многих лет по всему миру!
Голосами Лорана Бана и Кьяры ди Бари наши зрители и гости наслаждались на фестивале Jūras Pērle в 2018 году, когда эти артисты впервые посетили Латвию. Компания Amber Way не хочет заранее раскрывать все секреты и обнародовать сюрпризы, которые ожидают зрителей, но мы уверены, что два сентябрьских вечера во Дворце культуры ВЭФ станут незабываемыми.
Лучшие голоса!
Репертуар первого отделения 7-го и 8 сентября будет одинаковым, а во втором отделении 7-го сентября зрители увидят и услышат песни из мюзиклов, поставленных на латвийских и российских сценах, а 8 сентября песни из французских мюзиклов исполнят Лоран Бан и Кьяра ди Бари. Оба концерта начнутся в 19.30.
Атмосферу самих знаменитых мировых мюзиклов воспроизведут и необычная трактовка мелодий симфо-рок- оркестром, и театральная хореография, и голоса известных исполнителей.
На сцене Дворца Культуры ВЭФ зрители услышат голоса и увидят воочию Веронику Плотникову, Динару Рудане, Кристину Захарову, Сандиса Улпе, Максима Бусела, Антру Стафецку, примадонн Латвийского национального театра оперы и балета Дану Брамане и Илону Багеле, Юриса Адамсона, участницу Евровидения зарубежных мюзиклов Ирину Медведеву, украинский дуэт Анну-Марию и других, чьи волшебные голоса оставили незабываемые впечатления у зрителей на столь памятных фестивалях Jūras Pērle прежних лет. Иные из этих артистов — лауреаты международных конкурсов, другие — обладатели наград "Золотой маски". Именя некоторых артистов пока держатся в секрете.
Приятным сюрпризом для зрителей станут и номера иллюзионистов. Вести шоу будет известный сатирик-юморист Юрий Аскаров с коллегой — они расскажут о некоторых интересных фактах из истории создания мировых мюзиклов.
Жанр мюзикла в странах Западной Европы и Америки — один из самых востребованных и зрелищных. Синтез музыки, вокала, драматического или комического действа, ярких декораций и костюмов оставяяет незабываемое впечатление у зрителей.
Многие мюзиклы отмечены в Книге рекордов Гиннеса как самые посещаемые и дающие самые крупные сборы за проданные билеты. У многих на слуху такие мюзиклы как "Нотр-Дам де Пари", "Призрак в опере", "Кошки", "Ромео и Джульетта" , "Юнона и Авось" и многие другие.
Бюджет постановки мюзикла высокого уровня достигает семизначных, а порой и восьмизначных цифр. К сожалению, из-за больших расходов на реквизит, костюмы и гонорары артистов в Латвию с гастролями не приезжал ни один из мюзиклов мирового уровня. Иные мюзиклы идут на подмостках Бродвея, Вест-Энда и других театров мира десятилетиями, и залы всегда переполнены. Только совокупные сборы таких мюзиклов как "Кошки" и "Призрак в опере" со дня премьеры превышают несколько миллиардов долларов по каждому.
Один из самых успешных авторов музыки к мюзиклам — английский композитор сэр Эндрю Ллойд Уэббер. К сожалению, не во всех мюзиклах есть песни, которые благодаря своей мелодичности и содержанию "ушли в народ", но в концертном шоу JP Magic Orchestra "The Best Songs of World Musicals" зрители смогут услышать и увидеть самые яркие песни из мюзиклов на оригинальном языке премьерных постановок.
АВВА с нами!
Либретто идущего по всему миру мюзикла Mamma Mia! написано на основе 22 песен шведской группы ABBA. Мировая премьера состоялась в 1999 году в Лондоне. А девять постановок прошли в Гамбурге, Лас-Вегасе, Лондоне, Мадриде, Нью-Йорке, Осаке, Стокгольме, Штутгарте, Будапеште…
На концерте прозвучат мировые хиты легендарного ансамбля АВВА, включенные в мюзикл, — Dancing Queen, Mamma Mia и The Winner Take It All.
Легенда от Маэстро
А вот "Сестра Кэрри" — первый мюзикл, написанный в 1978 году легендарным Маэстро Раймондом Паулсом, которому исполнилось тогда чуть за 40.
Как писал один из его первых исполнителей:
-Мощный мюзикл, музыка непростая, "фирменная", оркестровки, аранжировки точно под впечатлением американского джаз-рока, фьюжн. И в то же время мелодизм просто шикарный — ну это Паулс, что здесь скажешь. Хотя просто уверен, здесь приложил руку очень серьезный музыкант Гунар Розенбергс, к сожалению, ныне уже ушедший в лучший мир.
Удивительная музыка, удивительный человек и мощнейший музыкант Раймонд Паулс!
А вот что сам композитор писал о своей работе: "Мне хотелось написать музыку, в которой отразилась бы и засияла во всех гранях судьба вчерашней сельской девушки, маленькой Кэрри, которую закружили ломаные ритмы большого американского города. Хотелось, чтобы звуки музыки создавали настроение раздумья о неизбежности взлетов и падений на пути таланта, когда деньги затмевают ясный свет звезд и заглушают человеческое сердце. Ведь Керри и есть та самая далекая и яркая звездочка, которая сверкает, может быть, и до сих пор на небе, в глубине своего отчаяния, или отражается в луже, оставшейся после дождя на асфальте…".
А мы будем слушать Song of the sister Kerrie — "Песенку сестры Керри".
Пиаф и "Юнона"
О мюзикле "Эдит Пиаф" много говорить не будем — действо, повествующее о легендарной певице, изобилует ее хитами. На концерте мы услышим знаменитую песню "Милорд" — Milord, разумеется, по-французски.
А мюзикл "Юнона" и "Авось" — легенда позднего советского времени. Рок-опера, написанная знаменитым композитором Алексеем Рыбниковым на либретто не менее выдающегося поэта Андрея Вознесенского, впервые была поставлена в Театре Ленком, где идет до сих пор. Главные роли в премьере и потом долгие годы исполняли легендарные Николай Караченцов и Елена Шанина. Повесть о печальной любви дипломата и путешественника Николая Резанова и 15-летней дочери коменданта Сан-Франциско Консепсьон Аргуэльо (Кончиты) составили основу сюжета. И, конечно, все, жившие в прежней большой стране, прекрасно знали эти стихи Вознесенского, на которые написаны зонги мюзикла, — "Я тебя никогда не забуду" и "Аллилуйя любви". Оба прозвучат со сцены.
Остается добавить, что билеты на концерт 7 сентября можно приобрести на сайте https://www.bilesuserviss.lv/rus/bileti/muzika/jp-magic-orchestra-the-best-songs-of-world-musicals-362161/ , а на 8 сентября — на сайте https://www.bilesuparadize.lv/ru/event/118597 , а также в кассах города.