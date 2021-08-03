1200 евро и 5 лет без прав: главный метеоролог Латвии наказан за езду в пьяном виде
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Государственная полиция применила к экс-председателю правления Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Ингемарсу Хармсенсу штраф в размере 1200 евро за езду в нетрезвом виде, также у него будут отняты на 5 лет водительские права.

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Не упоминая имени, Управление Земгальского региона Государственной полиции подтвердила LETA, что 1 июля в Добельском крае на дороге Рига-Лиепая в выдохе водителя транспортного средства было констатировано более двух промилле алкоголя. К водителю применен штраф в размере 1200 евро, а также у него отняты на 5 лет права.

В то же время известно, что Государственная полиция задержала Ингемарса Хармсенса, когда он управлял машиной в нетрезвом состоянии. Взяв на себя ответственность за допущенное нарушение, Хармсенс подал прошение об увольнении в Министерство окружающей среды и регионального развития.

Сейчас обязанности председателя правления Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии исполняет Эгилс Зариньш, который является единственным членом правления предприятия. Согласно уставу предприятия, в правлении должны работать три человека, которых выбирают на пять лет.

Хармсенс и Зариньш приступили к трудовым обязанностям в июне 2019 года. Ранее Хармсенс был председателем правления SIA Saldus medicīnas centrs.

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LETA rus.DELFI.lv

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LETA rus.DELFI.lv
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