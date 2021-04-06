13 украинцев оштрафованы за попытку попасть в Латвию с поддельными результатами анализов на Covid-19
Foto: F64

Во время праздничных выходных Погранохрана констатировала 13 граждан Украины, показавших пограничникам поддельные результаты анализов на Covid-19, сообщили в ведомстве. Штрафы за нарушение составили от 500 до 650 евро.

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2 апреля Погранохрана в Валке остановила автомобиль Volkswagen Transporter, где находились восемь граждан Украины с поддельными результатами анализов на Covid-19. Каждый был оштрафован на 650 евро.

5 апреля пограничники остановили ещё пять граждан Украины с поддельными тестами, передвигавшихся на автомобиле Mercedes Benz Sprinter. Четверо из них оштрафованы на 500 евро, а водитель получил штраф в 600 евро.

Данные переданы Государственной полиции, возбудившей уголовные дела о подделке документов.

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