14-летний мальчик обвиняется в убийстве 12-летнего школьника из Латвии
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

14-летний мальчик проходит обвиняемым по делу об убийстве 12-летнего Роберта Бунциса, тело которого было найдено в субботу в Фиштофте, неподалеку от Бостона, в Великобритании. Об этом сообщает Sky News.

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В заявлении полиции говорится, что мальчиком, погибшем в результате "трагического инцидента", является 12-летний Роберт Бунцис.

Полиция выступила с заявлением в понедельник, 14 ноября, когда погибшему мальчику должно было исполниться 13 лет.

Сообщается, что в убийстве обвиняется 14-летний подросток, к которому применена мера пресечения - заключение под стражу.

По данным правоохранительных органов, по делу проходит также 19-летний парень, который был задержан в воскресенье по подозрению в убийстве.

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