14-летняя девочка приехала в Ригу к подруге из интернета и оказалась ночью на улице

В ночь на пятницу, 22 июля, примерно в 1:00 Рижская муниципальная полиция получила вызов от мужчины, который рассказал, что в Зиепниеккалнсе к нему за помощью обратилась несовершеннолетняя девочка с просьбой отвезти ее до дома в Инчукалнсе. На место происшествия прибыл экипаж полиции Земгальского управления.

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По прибытию полицейские встретили мужчину, который вызвал полицию и девочку. Мужчина объяснил, что девочка попросила отвести ее домой, так как ее подруга не разрешила остаться у нее на ночь и ушла домой.

Девочка рассказала, что в Ригу приехала самостоятельно, чтобы встретиться с подругой, которую она знает два дня. Девочки познакомились в приложении Snapchat и решили встретиться.

Утром девочка приехала на поезде в Ригу и они с новой подругой проводили время весь день, а после 22:00 подруга пошла домой — она не смогла предоставить девочке из Инчукалнса ночлег.

Вечером девочка поняла, что ее телефон разрядился и она не может никому позвонить — она бродила по городу, пока несколько часов спустя не заговорила на улице с мужчиной — а он сразу вызвал полицию.

К сожалению, у девочки в Риге не оказалось никаких знакомых. Полицейские также долгое время не могли связаться с мамой девочки — на тот момент ее телефон был недоступен. Девочка объяснила, что мама находится у подруги в Цесисе.

Ребенок живет в многодетной семье, на тот момент никто не мог приехать в Ригу, чтобы забрать ее и отвести домой. Сотрудники полиции решили отвезти ее в безопасное место — в кризисный центр.

Информация о произошедшем передана Отдел профилактики правонарушений детей Рижской полиции самоуправления, который оценит происшествие и ситуацию в семье, а также проинформирует соответствующие учреждения в Инчукалнсе.