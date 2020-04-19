200 часов исправительных работ: мужчина стрелял в молодежь, слушавшую громкую музыку

Пардаугавский суд города Рига назначил 200 часов исправительных работ за хулиганство мужчине, который из пневматического ружья с балкона своей квартиры стрелял в двух молодых людей, потому что они слушали громкую музыку.

В анонимизированном приговоре говорится, что 13 апреля 2018 года после 21:00 мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился в своей квартире и рассердился на молодых людей, которые во дворе слушали громкую музыку. Он взял пневматическое ружье и не менее двух раз вытрелил в сторону молодых людей.

Оба выстрела попали в молодых людей, они получили незначительные телесные повреждения.

Обвиняемый в суде признал свою вину и согласился на рассмотрение дела без проверки доказательств.