22 человека эвакуированы из трехэтажного жилого дома в Закюмуйже из-за пожара

В пятницу вечером из трехэтажного жилого дома Закюмуйжи Ропажского края из-за пожара эвакуировали 22 человека, сообщила агентству LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы Илзе Даме-Бирзиня.

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Вчера около 19.00 к пожарным поступил вызов в Закюмуйжу Ропажского района, где возник пожар в трехэтажном жилом доме. На месте происшествия было установлено, что в квартире на втором этаже горят предметы домашнего обихода, пол и стена площадью пять квадратных метров. До приезда пожарных из здания эвакуировали 22 человека. В течение полутора часов работы на месте происшествия были завершены.

А около 19:30 поступил звонок на улицу Крустпилс в Риге, где горела хозяйственная постройка. На месте установлено, что горят первый этаж хозяйственного здания площадью 120 м2 и чердак площадью 100 м2. Пожар удалось потушить огонь только утром в субботу.

Всего за минувшие сутки в Государственной пожарно-спасательной службу поступило 48 вызовов: восемь — на тушение пожаров, 26 — на спасательные работы, 14 вызовов были ложными.