42 работника внутренних органов обвиняются в необоснованном применении физической силы

С момента учреждения в 2015 году Бюро внутренней безопасности (БВБ) передало материалы для предъявления обвинений 42 работникам внутренних органов за превышение полномочий при применении физической силы, сообщили агентству LETA в бюро.

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В целом БВБ расследовало 101 уголовный процесс о возможном превышении служебных полномочий, связанном с насилием.

По 29 уголовным процессам было принято решение о передаче материалов для уголовного преследования 42 должностных лиц, в том числе 36 работников Госполиции, четырех сотрудников муниципальной полиции и двух работников Управления мест заключения.

В 2019 году бюро получило 451 заявление о возможном превышении полномочий, связанном с насилием, в этом году — 92 заявления.

Также БВБ выявило несколько случаев, когда представители правоохранительных органов были оболганы. В этих случаях в отношении оболгавших их лиц были начаты уголовные процессы о предоставлении недостоверной информации.