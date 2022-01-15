50 человек пытались незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу
Foto: Valsts kanceleja

14 января сотрудники латвийской Государственной пограничной службы предотвратили незаконное проникновение в Латвию 50 людей. О попытке незаконного пересечения мигрантов латвийско-белорусской границы сообщает агентство LETA со ссылкой на погранслужбу.

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За прошедшие сутки за незаконное пересечение государственной границы Латвии задержаны два человека. Всего с 10 августа 2021 года по настоящее время за незаконное пересечение государственной границы Латвии задержаны 4678 человек.

В целом с момента введения ЧС в восточных регионах Латвии пограничники по гуманным соображениям разрешили пересечь границу с Беларусью 108 лицам. В целом за 2021 год и за первую половину января 2022 года границу ЛР незаконно пересекли 460 граждан третьих стран.

Учитывая усиление нелегальной иммиграции, летом прошлого года правительство Латвии объявило в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе, внештатную ситуацию. Сначала внештатная ситуация была объявлена с 11 августа до 10 ноября, но позже продлена до 10 февраля 2022 года.

С декабря прошлого года напряжение на латвийско-белорусской границе усилилось. Это связано с большим количеством нелегальных мигрантов, которые любыми путями пытаются пробраться из Беларуси в Латвию, а также в Литву и Польшу.

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