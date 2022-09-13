50 ударов ножом. Мужчина отомстил знакомой за дачу показаний против него

Прокуратура направила в суд материалы уголовного дела, согласно которым мужчина обвиняется в убийстве знакомой при отягчающих обстоятельствах. Пострадавшей было нанесено не менее 50 ударов ножом.

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Преступление было совершено в апреле этого года в Юрмале. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подкараулили знакомую на улицу с целью ее убить. Таким образом нападавший хотел отомстить женщине, с которой у них были постоянная интимная связь, за то, что она дала показания против него в уголовном процессе, в результате чего он был признан виновным и наказан.

В результате полученных ранений женщина скончалась.

За данное преступное деяние закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет.