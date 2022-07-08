53 иностранцев не пустили в Латвию по рекомендациям СГБ
Foto: VDD

С момента вторжения российских вооруженных сил в Украину Служба государственной безопасности (СГБ) в сотрудничестве с Государственной пограничной службой осуществляет усиленный контроль въезда иностранцев в Латвию в пунктах пересечения восточной границы Латвии, и в связи с выявленными СГД рисками для национальной безопасности Латвии 53 иностранцам было отказано во въезде в Латвию в пунктах пересечения границы, сообщили в службе порталу Delfi.

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Во въезде в Латвию было отказано 35 гражданам России, 12 гражданам Беларуси, а также пяти гражданам других стран, которые, по оценке Службы безопасности, могли представлять угрозу национальной безопасности Латвии. Лицам, у которых была действующая виза для поездок в Шенгенскую зону, ее аннулировали.

Иностранцы, которые пытаются въехать в Латвию из России и Беларуси, подвергаются усиленным проверкам на пунктах пограничного контроля.

Цель проверок — выявить лица, которые поддерживают военную агрессию России против Украины и могут представлять угрозу национальной безопасности Латвии.

В ходе проверок особое внимание уделяется иностранцам, которые служили в силовых структурах России или Беларуси, публично демонстрируют символы, прославляющие российскую агрессию или выражают негативное отношение к латвийскому государству.

Большая часть иностранцев, которым было отказано во въезде в Латвию, открыто выражали свою поддержку военной агрессии России против Украины и ее народа, используя типичные кремлевские пропагандистские послания войны.

СГБ продолжит уделять повышенное внимание иностранцам, въезжающим в Латвию из России и Беларуси.

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