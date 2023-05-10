9 мая задержаны 30 человек, начаты 97 административных и 4 уголовных процесса

Государственная полиция подвела итоги 9 мая. Правоохранительные органы подчеркивают, что и сегодня, 10 мая, продолжают работать в усиленном режиме.

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9 мая были зафиксированы почти триста нарушений и задержаны 30 человек, также начаты 4 уголовных процесса в связи с оправданием войны России в Украине, в одном случае процесс возбужден по факту уничижительного отношения к государственному символу. Больше всего нарушений зафиксированы в Рижском регионе и Латгалии.

Рига: 24 задержанных, больше всего нарушений



Всего 9 мая в Рижском районе было задержано 24 человека, зафиксировано наибольшее количество административных правонарушений. В столичном регионе Госполиция возбудила 46 производств по административным правонарушениям.

Абсолютное большинство нарушений связано с использованием в общественном месте символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления. Это проявлялось как в размещении цветов в местах, где ранее находились демонтированные советские памятники, например, в парке Победы в Риге, так и в ряде случаев и в местах захоронений: когда цветы возлагались вместе с запрещенными "георгивскими ленточками" и изображениями букв Z или V. Нарушениями признавались и надписи на "победную тему", сделанные в городском пространстве.

Полиция также зафиксировала случаи, когда водители громко включали в своих автомобилях музыку, прославляющую военную агрессию, или прикрепляли к своей машине флаг Российской Федерации. Также возбуждено несколько дел о таких административных правонарушениях как мелкое хулиганство, нарушение правил оборота пиротехнических изделий, распитие спиртных напитков или иных одурманивающих веществ в общественном месте, нахождение в состоянии опьянения в общественном месте, невыполнение законных требований должностного лица или воспрепятствование деятельности должностного лица.

В Риге также возбуждены два уголовных процесса. В одном случае уголовный процесс был начат по 93-й статье Уголовного закона, предусматривающего ответственность за уничижение государственного символа: был поврежден флаг Латвии. Во втором случае уголовный процесс начат по 1-й части 74-й статьи Уголовного закона, которая определяет ответственность за оправдание геноцида, преступления против человечности, преступления против мира и военного преступления. Именно так жестко стражи порядка интерпретировали разрисовывание знака "Болдерая" в Риге (на нем появилась надпись "День Победы").

Латгалия: латвийский флаг с элементами российского триколора, 4 задержанных



В минувшие сутки в Латгалии было возбуждено 36 дел об административных правонарушениях, из которых большинство (или 20), приходится на Даугавпилс, где также задержаны четыре человека. Зафиксированные нарушения — это основном использование запрещенной символики в общественных местах, в том числе "георгиевских ленточек" на одеждах и цветах.

Также было зафиксировано несколько случаев, когда на одежде человека можно было увидеть запрещенную символику советского времени, при этом другой человек выкрикивал лозунги, прославляющие войну.

У подножия памятника на Братском кладбище было найдено несколько листов формата А4, на которых были тексты, прославляющие войну. Также в Даугавпилсе полицейские зафиксировали автомобиль, из которого звучала музыка, прославляющая военную агрессию. В отношении некоторых лиц также возбуждено дело об административном правонарушении за неповиновение законным требованиям полиции. Кроме того, в Даугавпилсе возбуждено два уголовных процесса по 1-й части 74-й статьи Уголовного закона, которая определяет ответственность за оправдание геноцида, преступления против человечности, преступления против мира и военного преступления.

В Резекне были задержаны два человека и возбуждено в общей сложности девять дел об административных правонарушениях. В основном были зафиксированы такие нарушения, как самовольное возложение цветов (в том числе — с "георгиевскими ленточками") на места уже демонтированных памятников. В одном случае на Братском кладбище был найдена палка, игравшая роль флагштока: к ней был прикреплен флаг Латвии с элементами российского триколора. Также в Резекне также начат административный процесс по факту неповиновения законным требованиям полиции: кто-то разбросал цветы на площади возле демонтированного памятника.

В других самоуправлениях Латгалии были зафиксированы отдельные нарушения аналогичного характера, которые в основном связаны с размещением цветов в местах, где это запрещено, также начаты административные процессы за нарушения закона "Об обороте пиротехники", найденной в Даугавпилсе и Лудзе.

Курземе, Земгале, Видземе: довольно спокойно, задержанных нет



В Курземе возбуждено шесть дел об административных правонарушениях, три из них в Вентспилсе, где в двух случаях в местах захоронения были обнаружены цветы, перевязанные "георгиевской ленточкой". В третьем случае ленточка была приколота к одежде. В трех других случаях Южно-Курземский участок Государственной полиции начал административное производство, связанное с публикациями в соцсетях — в поздравлениях с 9 мая использовалось изображение "георгиевской ленточки".

В Земгале также возбуждено шесть дел об административных правонарушениях, четыре из них в Елгаве и Елгавском районе, где в трех случаях люди возложили цветы и поставили свечи на места, где ранее находился демонтированный советский памятник. В одном случае кто-то вывесил флаг России из окна своей квартиры. В Бауском районе человек разместил в публичном месте свою интерпретацию событий войны на русском языке. По этим нарушениям инициированы процессы, связанные с использованием в общественном месте символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления. Начат один процесс в связи с нарушением правил оборота пиротехнических изделий в Екабпилсе.

В Видземе 9 мая было начато в общей сложности четыре процесса об административных правонарушениях, а также одна ведомственная проверка. Это дела, связанные с использованием в общественных местах символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления. В захоронениях в Мадоне, Алуксне и Смилтене были найдены цветы, перевязанные лентой цветов Российской Федерации или "георгиевскими ленточками", в Цесисе цветы были помещены на место, где раньше был демонтированный советский памятник. .