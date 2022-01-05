Администратор неплатежеспособности приговорена к тюремному заключению за присвоение 300 000 евро
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Суд Видземского предместья Риги приговорил бывшего администратора неплатежеспособности Дануте Кулькову к трем годам и пяти месяцам лишения свободы за присвоение более, чем 300 000 евро, сообщили в администрации суда.

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Решение еще можно оспорить в порядке апелляции в Рижском окружном суде.

По данным администрации суда, занимаясь процессом неплатежеспособности на одном из предприятий, Кулькова незаконно сняла со счета этого предприятия и в личных целях присвоила деньги, предназначавшиеся для кредиторов.

Ранее программа "Nekā personīga" сообщала, что Кулькова в период с 2011 по 2015 год сняла с банкоматов и присвоила около полумиллиона евро.

По информации Управления по борьбе с экономическими преступлениями, администратор снимала деньги более 100 раз, общая сумма - более 300 000 евро. На запросы кредитора выплатить деньги, администратор придумывала разные отговорки, почему выплата средств в данный момент невозможна. От выполнения профессиональных обязанностей Кулькова отстранена ранее.

После сбора доказательств Государственная полиция запросила предъявить обвинение по статье присвоение в крупных размерах. За данное преступное деяние законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

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