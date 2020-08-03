Администратора неплатежеспособности будут судить за присвоение крупной суммы
Foto: F64

Огрская районная прокуратура направила в суд материалы дела, начатого против администратора неплатежеспособности, который подозревается в присвоении крупной суммы.

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Как следует из материалов дела, обвиняемый был администратором неплатежеспособности юридического лица, а с 2015 года он управлял имуществом компании.

В период с июля по ноябрь 2016 года администратор перевел со счета предприятия на свои счета 18 472 евро. Из них без правового основания — 12 394 евро. Кроме того, он продал две машины, принадлежащие компании, присвоив себе также 2 700 евро.

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