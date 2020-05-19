Адвокат получила реальный тюремный срок за попытку передать заключенному наркотики

Верховный суд оставил в силе решение Рижского суда Латгальского предместья в отношении присяжного адвоката, которая пыталась передать наркотические и психотропные вещества в Рижской центральной тюрьме. Обвиняемая получила три года тюрьмы.

Понимая, что в Рижскую центральную тюрьму запрещено проносить наркотические и психотропные вещества и передавать их заключенному лицу, присяжный адвокат оформила одноразовый пропуск, чтобы встретиться с подзащитным. Она отправилась на встречу, взяв с собой копии материалов уголовного дела, в которых были спрятаны наркотики. Однако, реализовать свой умысел у обвиняемой не получилось - в ходе досмотра сумки и документов, охранники обнаружили картонную обложку, в которую были вшиты запрещенные вещества.

Против адвоката был начат уголовный процесс по части четвертой статьи 15-й и части второй статьи 309-й. Решение обжалованию не подлежит.