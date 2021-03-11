Агентство незаконно оформляло туристические визы в Европу для граждан Узбекистана

2 марта сотрудники Государственной пограничной службы совместно с работниками Курземского регионального управления Государственной полиции и Службы госдоходов задержали гражданина Латвии, который, являясь председателем правления туристического агентства, в период с 2017 по 2020 год злоумышленно подавал в Управление по делам гражданства и миграции ложную информацию, обеспечивая тем самым возможность гражданам третьих стран законно находиться на территории Латвийской республики, в других странах ЕС, в странах экономической зоны и Швейцарии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В ходе расследования было установлено, что мужчина оформил приглашения не менее, чем для 1 375 граждан Узбекистана, из которых, по крайней мере, 1 055 на основании этого приглашения получили визы ЛР и не менее, чем 301 из них на основании этих виз попал в Швецию, где запросил убежище.

Кроме того, 2 марта были проведены обыски в Риге и Лиепае, в ходе которых были изъяты носители данных, крупные суммы наличными и документы. Мужчина признан подозреваемым, в отношении него избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, принудительные работы или денежный штраф.