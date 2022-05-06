Агрессивная женщина устроила дебош в магазине: ее пришлось оштрафовать

По информации пресс-центра Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), 2 мая в Бауский участок полиции поступил сигнал из магазина в волости Рундалес, где некая женщина устроила дебош.
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Как отмечают в ЗРУП, женщина нападала на покупателей, материлась, плевалась, не давала персоналу обслуживать клиентов. Своим поведением она нарушила работу магазина.
В отношении хулиганки был начат административный процесс, кроме того, ее оштрафовали на 70 евро.
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