Агрессивная женщина устроила дебош в магазине: ее пришлось оштрафовать
Foto: PantherMedia/Scanpix

По информации пресс-центра Земгальского регионального управления полиции (ЗРУП), 2 мая в Бауский участок полиции поступил сигнал из магазина в волости Рундалес, где некая женщина устроила дебош.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечают в ЗРУП, женщина нападала на покупателей, материлась, плевалась, не давала персоналу обслуживать клиентов. Своим поведением она нарушила работу магазина.

В отношении хулиганки был начат административный процесс, кроме того, ее оштрафовали на 70 евро.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
За кулисами Wolt: кто заботится о качестве сервиса
Устойчивость бизнеса — "зубная боль" или возможность?
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Жизнь в эпоху дигитализации: реальность и прогнозы на будущее
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно
Будь #смарт-магазином — безопасные способы оплаты для интернет-магазина
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине
Голосуй за самое лучшее поздравление ко Дню матери