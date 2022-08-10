Агрессивного соседа успокоили лишь бойцы спецназа

Вечером 9 августа в Гробине, в одном из многоквартирных домов возник конфликт между соседями. Как отмечает "Курземес вардс", один из участников конфликта неоднократно попадал в поле зрения органов правопорядка и однажды даже нападал на сотрудников полиции.

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Именно по этой причине, получив информацию, на место ЧП сразу же отправили спецназ. Заявитель рассказал полицейским, что у него возник конфликт с соседом, поскольку тот облил его краской.

Уже открывая дверь, дебошир был настроен агрессивно в отношении сотрудников полиции и ругался нецензурными словами. Принимая во внимание предыдущие нападения на полицейских, его попросили оставаться на месте, не приближаться и держать руки так, чтобы их было видно, а также прекратить ругаться и вести себя агрессивно.

Поскольку подчиняться законным требованиям полиции он не собирался, было принято решение о его задержании. Находясь в машине полиции, он не унимался и угрожал стражам порядка расправой.

Мужчина был доставлен в полицейский участок, против него были начаты три административных процесса.