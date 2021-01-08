Агрессивный ездок донес на других дрифтеров: виновных оштрафовали

В Лиепае полиция в течение нескольких часов оштрафовала девятерых дрифтеров. При этом информация о них была получена от такого же любителя агрессивной езды.

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Как отмечает "Курземес вардс", 2 января на стоянке возле мототрассы "Лаума" стражи правопорядка в течение всего дня оштрафовали многих автоводителей за агрессивную езду (дрифт).

"В период, когда у многих нет работы, полицейские стараются взимать деньги. Разве это правильно?" — задался вопросом Райтис Калнениекс, который сам в тот же день несколько раз сообщал полиции о нарушениях на этой стоянке.

Пресс-секретарь Курземского регионального управления полиции Мадара Шершнева подтвердила, что 2 января на стоянке зафиксированы несколько нарушений, связанных с дрифтом.

"Несколько нарушений полиция констатировала во время патрулирования, но о большей части информировал некий мужчина, который в тот же день и на том же месте оштрафован за сознательный вызов бокового скольжения. Мужчина был недоволен тем, что его поймали, поэтому задержался на этом месте и сообщал о каждом любителе дрифта, которого видел", — рассказала Шершнева.

В общей сложности зафиксировано девять нарушителей и приняты решения по девяти делам об административном правонарушении: полиция оштрафовала дрифтеров на сумму от 70 до 85 евро. Также нарушители наказаны за агрессивную езду шестью штрафными пунктами.

"Не буду отрицать, что после того как я был оштрафован, я звонил (трижды) в полицию и информировал о других нарушителях на этой стоянке, но не для того, чтобы их наказали. Если полиция в течение всего дня ездила вокруг этой территории, то нужно было задержаться на этом месте подольше и разъяснить людям, что за такую езду предусмотрен штраф. Для полицейских, наверное, главным было составить по возможности больше протоколов", — рассказал Калнениекс, который при этом не смог ответить на вопрос, почему он сам не предупредил дрифтеров.