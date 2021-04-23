Агрессивный хулиган напал на медиков скорой помощи

Вечером 22 апреля Госполиция получила информацию о том, что в Лиепае, возле торгового центра на ул. Лиела агрессивный мужчина мешает работе Службы неотложной медицинской помощи (СНМП), пинает фельдшера и служебную машину.

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Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что незадолго до инцидента на пульт СНМП поступило сообщение о том, что возле входа в ТЦ лежит мужчина. Приехавшие медики попытались разбудить незнакомца, он очнулся и стал ругаться,а затем ударить ногой врачей.

Сотрудники СНМП вернулись в машину и проинформировали о нападении полицию. Хулиган все это время не унимался, колотил по автомобилю руками и ногами, плевался, оторвал один "дворник" с лобового стекла, после чего побежал к трамвайной остановке.

Получив приметы, спустя примерно полчаса дебошира нашли на ул. Ригвас, недалеко от автовокзала. Против него начаты административный и уголовный процессы.

Мужчина уже ранее был известен полиции: на этой неделе его уже задерживали за нападение на собственную мать и неподчинение законным требованиям стражам порядка.