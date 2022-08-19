Агрессивный мужчина пришел на работу к бывшей супруге; пришлось вызывать полицию

Сотрудникам Рижской полиции самоуправления пришлось применить физическую силу и спецсредства, чтобы успокоить агрессивного мужчину, который пришел на работу к своей бывшей супруге.

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В четверг полиция самоуправления получила звонок от некой женщины, которая сообщила, что у нее с бывшим супругом возник конфликт. Она пояснила, что ее бывший муж пришел к ней на работу и в присутствии всех коллег дал пощечину. Также пострадавшая рассказала, что уже писала заявление в полицию и что в отношении мужчины уже применялся запрет приближаться к ней.

В свою очередь, 29-летний мужчина утверждал, что они с бывшей супругой не конфликтовали и что он пришел к ней на работу с цветами и хотел помириться. Впрочем, вскоре мужчина стал вести себя агрессивно уже и в присутствии полицейских - стал кричать на женщину, оскорблять ее и пытаться напасть. Он не реагировал на просьбы полицейских успокоиться, поэтому стражам порядка пришлось применять физическую силу, слезоточивый газ и наручники.

Пострадавшей предложили вызвать скорую помощь, но женщина отказалась. Мужчину доставили в участок полиции. За неподчинение законным требованиям представителей власти начат административный процесс, мужчине грозит штраф до 700 евро.