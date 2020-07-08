Агрессивный мужчина жестоко избил в магазине свою собаку: животное погибло
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По информации пресс-центра Госполиции, 30 июня Резекненский участок полиции получил информацию о жестоком обращении с животным, в результате которого наступила смерть собаки.

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Как отмечает Skaties.lv, в одном из магазинов в волости Рикавас мужчина жестоко избил и душил свою собаку. От полученных увечий пес умер. При проверке информации было установлено, что преступление совершил мужчина 1956 г.р. — хозяин животного. Спустя неделю полиция начала уголовный процесс.

По данным программы Bez Tabu, преступление было совершено в разгар дн, в публичном месте, однако никто из местных жителей не остановил расправу над собакой. Лишь одна женщина, узнав спустя несколько дней о трагедии, сообщила о ЧП инспекторам Продовольственно-ветеринарной службы.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv
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