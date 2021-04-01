Агрессивный покупатель избил продавца и угрожал полицейским

По информации пресс-центра Видземского регионального управления полиции (ВРУП), 31 марта в Алуксне произошло ЧП: агрессивный мужчина избил в магазине продавца, после чего стал угрожать физической расправой сотрудникам полиции.

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Как отмечают в ВРУП, в минувшую среду на пульт дежурного поступил сигнал о том, что в один из магазинов зашел пьяный покупатель, который вел себя агрессивно, матерился и нанес продавцу травмы. Пострадавшую женщину пришлось госпитализировать.

Хулигана удалось задержать чуть позже, однако, находясь в участке, он дебоширил и угрожал. В полиции сообщили, что мужчина ранее неоднократно попадал в поле зрения органов правопорядка за различные правонарушения.

По делу начаты два уголовных процесса.