Агрессивный водитель с Елгавского шоссе оштрафован на 200 евро
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После общественного резонанса вокруг видео, на котором заснят водитель BMW, пытающийся совершить неразрешенный обгон по обочине Елгавского шоссе, полиция оштрафовала агрессора на 200 евро, сообщили порталу DELFI в Управлении Земгальского региона Государственной полиции.

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Полиция выяснила личность нарушителя в среду, 17 июня. Им оказался рожденный в 1983 году рижанин, он ранее был оштрафован за нарушения правил дорожного движения. За агрессивную езду и несоблюдение разметки мужчина оштрафован на 200 евро.

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rus.DELFI.lv

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