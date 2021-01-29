Агрессивный "заяц" без маски оштрафован на 330 евро

По сообщению "Курземес вардс". 23 января в Лиепае, в одном из городских автобусов контролеры нашли пьяного безбилетника (1995 г.р.), который не подчинился их законным требованиям, оскорблял, а также не соблюдал правила о ношении масок.

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Контролер Гунтис Карклиньш рассказал, что в субботу они зашли для проверки билетов в автобус, который приехал на остановку в районе предприятия Lauma. Заметив проверяющих, один из пассажиров попытался выбежать, но не успел. У него не оказалось ни билета за проезд, ни защитной маски.

"Заяц" вел себя вызывающе, толкал контролеров и обзывался на водителя и пассажиров, а также колотил по двери. К остановке на ул. Ригас прибыли вызванные полицейские.

На дебошира составили три административных протокола и оштрафовали на 330 евро. В организме безбилетника полицейские зафиксировали 2 промилле алкоголя.