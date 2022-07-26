Алкогольное застолье закончилось убийством: дело направлено в суд
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Прокуратура направила в Земгальский суд материалы уголовного дела об убийстве во время вечеринки.

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По данным пресс-центра Генпрокуратуры, 9 апреля 2022 года в одном из дворов волости Яунсвирклаукас Елгавского края был до смерти избит мужчина.

Следствие установило, что приятели распивали алкоголь, когда между ними вспыхнул конфликт. В ходе завязавшейся драки нападавший нанес своей жертве многочисленные удары ногами и руками в область головы, грудной клетки и живота. От полученных травм пострадавший скончался.

Обвиняемый полностью признал свою вину в содеянном. Согдасно Уголовному закону Латвии теперь ему грозит лио пожизненное наказание, либо лишение свободы на срок от 5 до 20 лет с последующим пробационным надзором на три года.

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