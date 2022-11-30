Апелляционный суд Литвы: дело о банкротстве возбуждено законно Trustcom Financial

В отношении учреждения электронных денег Trustcom Financial, лишившегося лицензии, можно начать процедуру банкротства, повторно постановил суд. Дело о банкротстве компании было инициировано Банком Литвы. Компания работала и в Латвии.

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24 ноября Апелляционный суд Литвы оставил в силе решение, вынесенное Вильнюсским окружным судом в октябре этого года в отношении компании.

"Ответчик (Trustcom Financial) доходов не получает, общая масса активов компании уменьшается, а ее совокупные обязательства составляют 4,06 млн евро, из которых 3,7 млн. евро состоят из обязательств по выкупу электронных денег для клиентов. (…) Ответчик в настоящее время работает в убыток, и из-за такой деятельности истец не сможет рассчитаться со своими кредиторами", — говорится в решении суда.

В марте этого года Банк Литвы отозвал лицензию Trustcom Financial, которая начала свою деятельность в Литве в 2018 году, и обратился в суд с просьбой возбудить против компании дело о банкротстве.

БЛ отозвал лицензию учреждения, поскольку в отношении него в Литве, Латвии и Италии были начаты досудебные расследования по подозрению в том, что глава администрации и член правления Trustcom Financial, которые являются единственными косвенными бенефициарами учреждения, могли организовать "отмывание" денег.

Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) наказала компанию штрафом в размере почти 128 000 евро в начале прошлого года за нарушение Закона о предотвращении "отмывания" денег и финансирования терроризма.

Trustcom Financial управляется гражданином Италии Марком Спинолой и имеет четырех сотрудников.