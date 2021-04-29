Арестован мошенник, выдававший себя за маклера. Пострадали как минимум 37 человек

4 февраля по подозрению в мошенничестве в Риге был задержан мужчина, выдававший себя за маклера. В ходе расследования выяснилось, что от преступных действий задержанного пострадали 37 человек, всего удалось доказать 14 эпизодов, по остальным - расследование продолжается. Задержанный арестован.

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В ноябре прошлого года участок полиции "Тейка" получил информацию о мошенничестве, которое совершил некий мужчина, выдавая себя за маклера. Обобщив имеющуюся информацию, выяснилось, что этого мужчину за аналогичные преступления разыскивают и другие участки полиции в Рижском регионе. Оказалось, что данный человек совершил как минимум 37 преступлений такого характера.

Главным образом преступления были совершены в 2020 году и подозреваемый действовал по одной и той же схеме - он размещал в интернете объявление о сдаче квартиры в аренду. Выдавая себя за маклера, он требовал, чтобы на указанный банковский счет ему перечислили деньги за резервацию квартиры. Фотографии подозреваемый скачивал в интернете, искажая информацию. Выяснилось, что до того, как перечислить деньги, потенциальные квартиросъемщики даже не видели будущее жилье. Жертвами главным образом становились люди, которые попали в сложную жизненную ситуацию и которым срочно нужно было найти новое жилье. Кроме того, мошенник умел убеждать. В большинстве случаев жертвы перечисляли ему по 200 евро.

Подозреваемый мужчина был объявлен в розыск, однако, ему удавалось на протяжении длительного времени скрываться от полиции. И даже зная, что он в розыске, мошенник продолжал обманывать жителей.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники участков полиции "Тейка" и "Кенгаргс" вычислили местонахождение мошенника и 4 февраля задержали его. Мужчина 1985 г.р. ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за аналогичные преступления. 23 апреля расследование было завершено, в одно дело объединено 14 эпизодов. По остальным уголовным делам расследование продолжается. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — арест.

Полиция призывает быть бдительными и ни в коем случае не перечислять незнакомцам деньгам до тех пор,пока не увидите квартиру и не подпишите договор аренды. Если и вы пострадали от рук данного человека, просьба связаться с полицией по электронной почте pasts@vp.gov.lv или обращаться в участок полиции "Тейка" по адресу Буртниеку 37 или в любой другой участок полиции.