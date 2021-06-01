Арестован мужчина, избивший и пытавшийся изнасиловать женщину

27 мая Земгальский районный суд арестовал мужчину, подозреваемого в попытке изнасилования. Преступление было совершено в ночь на 26 мая в одном из частных домов Елгавы.

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Мужчина 1973 года рождения пытался изнасиловать женщину 1990 года рождения, нанеся ей в процессе телесные повреждения. Также, как сообщает полиция, он пытался удовлетворить свою влечение противоестественным путем.

Мужчину оперативно задержали, 27 мая признали подозреваемым и арестовали.

Начат уголовный процесс по части первой статьи 159, части четвертой статьи 15 и части второй статьи 160 — половой акт против воли пострадавшего с применением насилия, попытка преступления, не доведенная до конца по причинам, не зависящим от желания виновного, а также насильное удовлетворение полового влечения противоестественным способом.