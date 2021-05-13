Арестован мужчина, которого подозревают в убийстве
Foto: LETA

Государственная полиция просит начать уголовное преследование мужчины, которого подозревают в убийстве в Нитауре, сообщили в Видземском региональном управлении Госполиции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

15 января этого года была получена информация о том, что в волости Нитуарес Аматский край пропал мужчина 1972 г.р. Узнав об обстоятельствах исчезновения мужчины, возникли подозрения, что, возможно, было совершено преступление.

В ходе досудебного расследования был найден труп разыскиваемого мужчины с признаками насильственной смерти. В ходе расследования удалось установить, что смертельные травмы нанес мужчина 1995 г.р. Он задержан, в отношении него избрана мера пресечения — арест.

Расследование закончено, материалы дела переданы в прокуратуру для начала уголовного преследования. Подозреваемому грозит от пяти до 20 лет тюрьмы.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
10 фильмов и сериалов, которые сделают весну более увлекательной
Воплощение совершенства: Villa Milia, вдохновленная королевой прессы Эмилией Беньямин
Латышам нравится посмеяться над собой. Ключ к успеху сериала "Lielie Muļķi"
Следы шахматного гения Михаила Таля в Риге
По следам титанов мысли. Вдохновляющая "Резиденция философов"