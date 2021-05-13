Арестован мужчина, которого подозревают в убийстве

Государственная полиция просит начать уголовное преследование мужчины, которого подозревают в убийстве в Нитауре, сообщили в Видземском региональном управлении Госполиции.

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15 января этого года была получена информация о том, что в волости Нитуарес Аматский край пропал мужчина 1972 г.р. Узнав об обстоятельствах исчезновения мужчины, возникли подозрения, что, возможно, было совершено преступление.

В ходе досудебного расследования был найден труп разыскиваемого мужчины с признаками насильственной смерти. В ходе расследования удалось установить, что смертельные травмы нанес мужчина 1995 г.р. Он задержан, в отношении него избрана мера пресечения — арест.

Расследование закончено, материалы дела переданы в прокуратуру для начала уголовного преследования. Подозреваемому грозит от пяти до 20 лет тюрьмы.