Арестован мужчина, ударивший после шествия юношу с украинским флагом

По просьбе полиции в минувшее воскресенье суд решил оставить под арестом мужчину 1984 г. р., который 20 мая нанес телесные повреждения юноше в флагом Украины. Решение можно обжаловать в Рижском окружном суде.

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Как уже сообщалось ранее, в пятницу вечером, после мероприятия в парке Победы, на улице Эдуарда Смильгя был зафиксирован инцидент. Некий водитель машины марки BMW вышел из своего авто и нанес телесные повреждения юноше 2003 года рождения. На плечи молодого человека был накинут флаг Украины.

После нападения водитель скрылся в направлении улицы Бариню. Полиция начала уголовный процесс и объявила нападавшего в розыск. Полицейские нашли машину в одном из дворов частного дома, однако на авто был заменен номер госрегистрации — возможно, виновный пытался скрыть свое местонахождение.

Около 2 часов ночи сотрудники Земгальского участка РРУП при поддержке спецназа задержали подозреваемого. Им оказался мужчина 1984 года рождения, который скрывался за дымоходом на чердаке по месту своего жительства.

Уголовный процесс начат по 2-й части 231-й статьи Уголовного закона о хулиганстве, связанном с нанесением телесных повреждений пострадавшему. За такое нарушение закона грозит срок лишение свободы на срок до 5 лет или краткосрочное лишение свободы, а также полицейский надзор, общественные работы или денежный штраф.

Согласно 14-й части 48-й статьи Уголовного закона в ходе расследования оцениваются усугубляющие вину факторы, а также не связано ли преступное деяние с разжиганием национальной, этнической или социальной вражды.