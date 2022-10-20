Арестован спасатель, который в пьяном виде насмерть сбил человека
Foto: DELFI

Суд решил арестовать сотрудника Государственной пожарно-спасательной службы, который подозревается в совершении трагической аварии. Как отмечают в полиции, в организме спасателя констатирован алкоголь, а сбитый им человек от полученных травм скончался.

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Расследование этого дела ведет Бюро внутренней безопасности, переняв его у Латгальского регионального управления полиции.

Известно, что аварию сотрудник ГПСС совершил нерабочее время. Сразу же после того, как был сбит пешеход, водитель покинул место аварии, не сообщив о ЧП в полицию и Службу неотложной медицинской помощи.

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