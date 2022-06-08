Арестовано имущество предпринимателей, арестованных по делу об убийстве Бункуса

Госполиция наложила арест на доли капитала предприятий, принадлежащих Михаилу Ульману и Александру Бабенко, которые являются подозреваемыми в деле об убийстве администратора неплатежеспособности и адвоката Мартиньша Бункуса.

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По информации сайта Firmas.lv, решением управления уголовного расследования Главного управления криминальной полиции от 30 мая наложен арест на имущество Ульмана — 1 235 746 долей капитала ООО "Mono" стоимостью 8 650 222 евро.

В этот же день полиция приняла решение об аресте имущества Бабенко — 2 428 348 долей ООО Gruodis стоимостью 2 428 348 евро.

В обоих случаях полиция приняла такое решение, чтобы обеспечить взыскание процессуальных издержек, возмещение ущерба, причиненного потерпевшему, а также возможную конфискацию имущества в качестве дополнительной меры наказания.

По данным Firmas.lv, Ульману принадлежат доли многих компаний. С 2015 по 2017 год он был совладельцем Mego. В настоящее время 60% долей Mego принадлежат ООО Gruodis, единственным владельцем которого является Бабенко.

Владельцами Mono являются Ульман (49,43%), гражданин США Александр Плоткин (32,67%) и Биомин Каем (17,9%). Компания "Mono" является единственным владельцем LPB Bank, который в конце 2021 года был 11-м по размеру активов. В 2021 году аудированная прибыль "LPB Bank" составила 5,507 млн евро.

В финансовом году, который длился с 1 ноября 2019 года по 31 октября 2020 года, оборот Mono составил 1,657 млн евро, что в 4,1 раза меньше, чем годом ранее, а убытки — 260 347 евро, в то время как годом ранее предприятие работало с прибылью в размере 8,968 млн евро. Данные компании за последний финансовый год пока не опубликованы.

Как сообщалось, в конце мая суд Видземского предместья Риги применил меру пресечения в виде заключения под стражу к Ульману, Бабенко и еще одному лицу.

24 мая Госполиция сообщила, что по делу об убийстве администратора неплатежеспособности и адвоката Мартиньша Бункуса удалось установить почти всех причастных к преступлению и задержаны несколько человек, в том числе заказчик и исполнитель убийства.