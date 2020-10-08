Ассоциация: латвийская полиция обнаружила грубые нарушения в работе украинского импортера яиц

Ассоциация производителей яиц и птичьего мяса Латвии

получила официальную информацию о том, что недавно 1-й отдел 3-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления полиции в сотрудничестве с Продовольственно-ветеринарной службой провел проверки хозяйственной деятельности на территории ООО Ovostar Europe в Икшкиле и Рамаве.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным Ассоциации со ссылкой на Госполицию, в ходе проверок в яичной продукции, распространяемой SIA Ovostar Europe, были обнаружены положительные результаты на сальмонеллу. Несоответствующие товары были немедленно изъяты и отозваны из латвийских магазинов и других торговых точек.

Также в работе SIA Ovostar Europe были выявлены несоответствия в отношении документации самоконтроля и зафиксированы нарушения, связанные с несоответствием сопроводительных документов требованиям нормативных актов Латвийской Республики.

Кроме того, проверка Госполиции установила, что SIA Ovostar Europe не зарегистрировало одно из действующих структурных подразделений, что вызывает подозрения в незаконном обороте куриных яиц и яичных продуктов украинского происхождения.

"Мы потрясены объемом нарушений, выявленных в ходе полицейской проверки. Это очень тревожный сигнал для пищевой промышленности Латвии и Европы, поскольку SIA Ovostar Europe распространяет свою продукцию не только в Латвии, но также в Литве, Эстонии и других странах Европейского Союза.

Недопустимо, чтобы в сфере оборота пищевых продуктов работали непрозрачно и использовали противозаконные методы, т. к. этот сектор самым непосредственным образом влияет на здоровье человека ", — заявила исполнительный директор Ассоциации Анна Эрлиха.

Следует добавить, что SIA Ovostar Europe связано с ООО Gallusman, созданным украинским инвестором, которое планирует построить новый завод по производству яиц в Огрском районе.