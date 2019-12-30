Авария автобуса Ecolines с пострадавшими из Латвии: причины пока не выяснены

Причины аварии с участием следовавшего по маршруту Санкт-Петербург - Рига автобуса Ecolines на шоссе Нарва - Таллин в воскресенье утром пока остаются невыясненными.

В аварии пострадали девять человек, в том числе четыре гражданина Латвии.

"Автобус резко занесло направо. Дорожные условия были хорошими, но на краю дороги был скользкий лед, и автобус съехал на обочину. Трудно сказать, имели место технические проблемы или нет, это будет выяснено во время экспертизы полиции, но, по словам водителя, автобус был в хорошем техническом состоянии, все работало и никаких технических неполадок не наблюдалось", - сообщил в эфире эстонской передачи "Актуальная камера" член правления Ecolines Eesti Элис Ковалев.

По словам Ковалева, автобус накануне прошел плановый техосмотр, который проводится перед каждой поездкой, и никаких технических неисправностей выявлено не было.

"Пассажиры оперативно выбрались из автобуса через окна в потолке, помогая друг другу. Достаточно быстро приехала скорая, полиция, пожарные - примерно минут через 20. Серьезно пострадавших нет, есть люди с ушибами и легкими травмами, их госпитализировали. Кто-то потерял личные вещи - телефоны, шапки и так далее. Где-то через час, полтора за пассажирами приехал другой автобус Ecolines, который последовал далее по маршруту. Во время ожидания автобуса люди грелись в полицейских машинах", - сообщила порталу ERR пассажирка автобуса Надежда Мартемьянова.

ДТП с участием автобуса Ecolines произошло на 30-м километре шоссе Таллин - Нарва в 4:45 утра. По первоначальным данным, в автобусе находились 67 человек, двое из которых были водителями. Сидевший за рулем во время аварии мужчина был трезв.

Девять человек с различными неопасными для жизни травмами были доставлены в больницу.

Среди пострадавших, по данным полиции, четверо граждан Латвии. Кроме того, как сообщило посольство России в Эстонии, одна из пострадавших является гражданкой России.