Авария на Лиепайском шоссе: движение на месте ДТП полностью восстановлено
Foto: LETA

Движение транспорта на Лиепайском шоссе в Бабитской волости Марупского края, где в пятницу произошла смертельная авария, восстановлено в обоих направлениях, сообщили агентству LETA в Госполиции.

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На месте аварии дорожное движение долгое время было закрыто, а позже восстановлено лишь частично. Поздно вечером его удалось полностью восстановить.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 8 июля, на Лиепайском шоссе произошло серьезное ДТП, в результате которого погибли два человека, а пятеро пострадали.

При столкновении нескольких легковых автомобилей и одного грузовика из его автоцистерны вылилось около 20 тонн топлива.

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