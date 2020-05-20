Авария на Прушу: никто из жильцов дома, в который врезался троллейбус, не пострадал

В результате столкновения с легковым автомобилем в Риге, на перекрестке улиц Прушу и Булту, троллейбус врезался в стену находящегося рядом пятиэтажного жилого дома, пробив дыру в одной из его квартир.

Обитательница квартиры сообщила агентству LETA, что троллейбус врезался в стену в том месте, где стояла кровать ее матери. К счастью, во время происшествия в комнате никого не было.

По словам представителя Государственной пожарно-спасательной службы Агриты Витолы, врезавшись в стену дома, троллейбус пробил дыру величиной около двух квадратных метров. Она добавила, что на место происшествия прибыл строительный инженер Рижской стройуправы.

По словам хозяйки квартиры, находиться в квартире ей не было запрещено, дыру пока было предложено закрыть пленкой.

По словам представителя Рижской стройуправы Эдгара Бутанса, завтра на место происшествия прибудет управляющий дома со своим строительным инженером. Планируется, что они снимут обшивку дома, чтобы более детально оценить ситуацию. В оценке нанесенных зданию повреждений примет участие также строительный инспектор Рижской стройуправы.

Как сообщалось, в столкновении легковой автомашины и троллейбуса пострадали шесть человек.