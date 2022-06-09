Авария на Тинужском шоссе: погибли два человека, одна полоса закрыта
Foto: LETA

В четверг днем на шоссе Тинужи-Кокнесе у Ледмане произошло фронтальное столкновение грузовика Volvo и легкого автомобиля Mercedes Benz. В результате аварии пострадал один человек, еще двое погибли, сообщили в Государственной полиции.

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Вызов на место происшествия поступил в 12.40. Полоса по направлению из Риги в Тинужи закрыта.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

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