Авария на Тинужском шоссе: погибли два человека, одна полоса закрыта

В четверг днем на шоссе Тинужи-Кокнесе у Ледмане произошло фронтальное столкновение грузовика Volvo и легкого автомобиля Mercedes Benz. В результате аварии пострадал один человек, еще двое погибли, сообщили в Государственной полиции.
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Вызов на место происшествия поступил в 12.40. Полоса по направлению из Риги в Тинужи закрыта.
Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
⚠️Satiksmes negadījums uz autoceļa Tīnūži–Koknese (P80 https://t.co/Iti9fklnW7), pie Ogres. Satiksmi negadījuma vietā pa vienu joslu regulē @Valsts_policija. pic.twitter.com/lGukl6I6J1— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) June 9, 2022
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