Авария на трассе Рига — Лиепая: погиб один человек, еще четверо пострадали

В понедельник, во второй половине дня в столкновении трех автомобилей на шоссе Рига-Лиепая у поворота на Калнциемс погиб один человек, для освобождения которого из автомобиля потребовалась помощь спасателей, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Виктория Грибусте.

В 16.17 ГПСС получила сообщение об аварии на шоссе Рига-Лиепая в Елгавском крае. Прибыв на место происшествия, спасатели констатировали, что в результате столкновения пострадали четыре человека, которые своими силами выбрались из автомобилей.

Еще один человек оказался зажат в автомобиле, и медики скорой помощи констатировали его смерть. Пожарные при помощи гидравлических инструментов освободили тело погибшего из машины.