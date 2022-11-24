Авария на Валмиерском шоссе: погибли три человека
Foto: Valsts policija

Вечером в четверг на Валмиерском шоссе возле Мурьяни случилось ДТП, погибли три человека, движение заблокировано в обе стороны.

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Около пять часов в вечера в Сейской волости Саулкрастского края на дороге А3 столкнулись три машины, две грузовых и одна легковая. Три человека погибли, двое попали в больницу.

Latvijas valsts ceļiт сообщают, что движение заблокировано в обе стороны и будет закрыто в ближайшие три часа. Водителям предлагают объездной путь по местной дороге Мурьяни-Сея и региональной дороге Рагана-Лимбажи.

В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что сейчас на месте работают 19 спасателей, ведутся работы по приведению в порядок проезжей части.

Также было обнаружено, что из грузовых автомобилей вытекает топливо. Утечка остановлена, а пролитое топливо собирают с помощью абсорбента.

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