Авария на Юрмальском шоссе: погиб водитель электроскутера
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В воскресенье вечером, 18 октября, в районе Бабите на Юрмальском шоссе (A10) в результате столкновения легкового автомобиля и электроскутера погиб водитель электроскутера, сообщает Госполиция.

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Дорожно-транспортное происшествие произошло примерно в 21:47 в районе Бабите на 15-м километре шоссе A10.

Согласно имеющейся у полиции информации, произошло столкновение кроссовера Audi Q5 и электроcкутера. Водитель электроскутера от полученных травм скончался на месте происшествия. Полиция ведет следствие, выясняются точные обстоятельства ДТП.

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