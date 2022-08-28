Авария около Адажи: мотоциклист столкнулся сразу с тремя автомобилями

В пятницу вечером на трассе А1 возле Адажи произошло столкновение трех автомобилей и мотоцикла. В аварии пострадали два человека – водитель мотоцикла и его пассажир, которые с травмами доставлены в медицинское учреждение, сообщает Delfi Auto.

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Инцидент на трассе А1 возле Адажи случился 26 августа около 19:20. Как пишут в соцсетях очевидцы, водитель мотоцикла Harley-Davidson с сидящей сзади женщиной-пассажиркой ехал по разделительной полосе дороги, явно превышая разрешенную скорость.

На автозаправке Kool, где встречные водители притормаживают для поворота налево, мотоциклист допустил ошибку при обгоне других транспортных средств. В результате его сбил ехавший по трассе электромобиль Tesla, затем - внедорожник Volvo, после чего произошло довольно сильное лобовое столкновение мотоцикла с автомобилем BMW.

По словам очевидцев, в аварии мотоциклист потерял ногу. В больницу доставлены не только мотоциклист, но и его пассажирка.

Государственная полиция расследует все обстоятельства аварии.