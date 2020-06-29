Авария под Лиепаей: начат уголовный процесс о гибели матери и двух детей

Государственная полиция начала уголовный процесс о гибели матери и двух детей в результате автоаварии, которая произошла в субботу в Ницском крае. Просят отозваться очевидцев.
27 июня около 16.50 полиция поучила информацию о том, что в Ницской волости на автодороге Лиепая-Руцава произошло столкновение автомобилей "Opel" и грузовика "Volvo".
Согласно первоначальной информации, управлявшая автомобилем "Opel" женщина по неустановленным причинам выехала на встречную полосу движения, где произошло столкновение с грузовой автомашиной.
В аварии погибли все находившиеся в автомобиле "Opel" люди - женщина и две ее малолетних дочери.
Водитель "Volvo" не пострадал, мужчина не находился в состоянии алкогольного опьянения.
Полиция просит всех, кто может предоставить полезную для расследования трагической аварии информацию, звонить по телефону 110.