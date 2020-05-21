Авария с троллейбусом в Кенгарагсе: виновник был пьян

Госполиция начала уголовный процесс в связи со случившимся в среду ДТП в Кенгарагсе, когда легковой автомобиль Mercedes sadursme столкнулся с троллейбусом, и троллейбус врезался в дом. Стало известно, что водитель Mercedes был в состоянии алкогольного опьянения.

Представитель Госполиции Лина Кальке рассказала порталу Delfi, что уголовный процесс начат по части 4 статьи 262 Уголовного закона. Она предусматривает уголовную ответственность за вождение в пьяном виде, повлекшее за собой чью-то смерть или тяжкие телесные повреждения. За это можно получить от трех до десяти лет тюремного заключения. Кроме того, водитель будет лишен права водить автомобиль до десяти лет.

Как сообщалось, около 17:25 20 мая на перекрестке улиц Прушу и Булту в Риге столкнулись троллейбус и легковая машина. В результате троллейбус съехал с дороги и пробил в доме дыру диаметром около 2 метров.

Пострадали семь человек, один отказался от госпитализации, шестеро находятся в больнице.