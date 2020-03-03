Австралиец напал на велорикшу из-за некачественного кокаина

29 февраля ночью Рижская муниципальная полиция через камеры видеонаблюдения заметила, как в Старой Риге толкаются несколько мужчин. На месте выяснилось, что турист из Австралии напал на велорикшу из-за некачественного кокаина, за что получил струю перцового газа в лицо.

Когда экипаж прибыл на место, конфликт уже улегся. К полицейским подошел мужчина, сообщивший, что велорикша ему в лицо пустил струю перцового газа. Во время разговора выяснилось, что мужчина приехал из Австралии и причиной конфликта стал некачественный кокаин. По словам туриста, рикша ему продал под видом кокаина другое вещество. Турист уверен, что это был лошадиный транквилизатор.

На тот момент возможный продавец наркотиков уже скрылся и полицейские доставили в участок только самого туриста. Начаты два дела об административном нарушении — о хранении и употреблении наркотических веществ. Полиция выясняет, что именно было в пакетике с белым порошком и был ли мужчина в состоянии наркотического опьянения. Исход дела определит экспертиза.