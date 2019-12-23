Австрия: граждане Латвии подозреваются в краже сейфа из аптеки, в погоне пострадал полицейский

В минувшую субботу, в Вене, в жилом районе Пенцинг были задержаны граждане Латвии, подозреваемые в краже сейфа из аптеки. Подозрительных незнакомцев заметил свидетель, который сразу же сообщил об этом правоохранительным органам. Во время погони один полицейский получил серьезные травмы.

По данным венского новостного портала Suedtirol News, утром 21 декабря прохожий заметил на Amundsenstraße в Вене группу странных мужчин, пытавшихся в лесном массиве избавиться от металлического шкафа. Когда они поняли, что за ними наблюдают, то трое сразу же бросили сейф и скрылись в направлении Höhenstraße. В скором времени к месту происшествия подоспела полиция, вызванная свидетелем, которая начала преследовать Audi. Водитель не справился с управлением и протаранил несколько машин.

В результате столкновения один полицейский получил серьезную травму головы, перелом лодыжек и многочисленные ушибы. Его доставили в госпиталь на вертолете спасательной службы.

Как отмечает издание, и водителя, и его пассажиров, которые пытались скрыться своим ходом, удалось задержать. Ими оказались граждане Латвии в возрасте 19, 27, 28 и 37 лет. Известно также, что двое из них ранее были осуждены на 10 и 12 лет лишения свободы. Также в полиции сообщили, что один из подозреваемых был осужден за попытку убийства.

По данным полиции, сейф, от которого пытались избавиться злоумышленники, был похищен в пятницу, во время кражи из венской аптеки в районе Виден. Следствие продолжается.