Австрия: гражданин Латвии осужден на 7 лет за контрабанду и гибель сирийских беженцев

В Австрии вынесен приговор 19-летнему гражданину Латвии, который признан виновным в контрабанде 30 сирийских беженцев и гибели двоих из них в герметичном фургоне.

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По данным австрийских СМИ, решением окружного суда Айзенштадта (федеральная земля Бургенланд) латвиец приговорен к 7 годам лишения свободы, однако приговор еще не вступил в силу.

Согласно материалам дела, в октябре 2021 года 19-летний юноша забрал группу сирийских беженцев в лесу на сербско-венгерской границе. Конечным пунктом назначения для беженцев была Австрия.

Несмотря на нехватку места, контрабандисты затолкали в маленькую машину 30 человек. В герметичном фургоне сирийцы восемь часов оставались практически без воздуха, воды и еды. Поездка имела тяжелые последствия: двое сирийцев погибли.

По данным Kleine Zeitung, сначала водителю фургона удалось скрыться, но через два месяца его арестовали в Латвии.

По словам прокурора, на каждого беженца в фургоне отводилось место размером с лист формата А3. Как рассказал на суде один из потерпевших, людей перевозили, как скот. Воздух в фургоне закончился всего через три часа.

"Мы стучали, кричали и пытались открыть дверь", — рассказал беженец.

Как отмечает издание, двое сирийцев в возрасте 33 и 37 лет, находившихся во время поездки в середине фургона, скончались еще в Венгрии.

По версии защиты, водитель ничего не знал, что жизни перевозимых им людей подвергаются опасности. Когда же он понял, что людям трудно дышать, он позвонил своему боссу, но тот приказал продолжать движение.

"У него тоже не было с собой ни воды, ни еды. Кроме того, он был ужасно голоден", — заявил на суде адвокат латвийца.

На суде 19-летний парень признал себя виновным в контрабанде, но не в убийстве. Кроме того, он глубоко раскаялся в содеянном.

Суд приговорил гражданина Латвии к 7 годам тюремного заключения за

контрабанду и нанесение телесных повреждений со смертельным исходом.

Известно, что обвиняемый являлся студентом и работал в пиццерии, в Латвии его завербовали знакомые, предложив возить людей. При этом отмечается, что у него не было водительских прав. За одну поездку юноше обещали от 2000 до 3000 евро, но, в итоге, он получил всего 1500 евро.

Как уже сообщалось ранее, автомобиль с нелегальными беженцами был найден 19 октября 2021 год возле Зигендорфа, недалеко от венгерско-австрийской границы. Водителю удалось скрыться, однако полиция развернула масштабные поиски.

В рамках трансграничной полицейской операции в Австрии и Венгрии были задержаны 20 человек, причастных к нелегальным перевозкам сирийских и афганских беженцев. В ходе допросов в деле появилось и имя еще одного подозреваемого — гражданина Латвии. На его задержание был выдан европейский ордер на арест. В полиции Бургенланда заявили, что задержание было проведено 8 декабря 2021 года, в Огре.