Австрия: гражданин Латвии задержан по подозрению в нелегальной торговле стероидами
Foto: AFP/Scanpix

В Граце (федеральня земля Штирия, Австрия) арестован 37-летний латвиец, подозреваемый в нелегальной торговле стероидами. По предположению следствия, мужчина продал запрещенные препараты на сумму свыше 145 000 евро лицам, имеющим отношение к бодибилдингу.

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По данным австрийских СМИ, полиция уже допросила двух возможных сообщников задержанного, а также 18 заказчиков. Согласно официальной информации Управления государственной полиции Штирии, в ходе обыска в одном из подвалов были найдены стероиды на сумму около 39 000 евро.

Также в полиции отметили, что о 37-летнем латвийце, который может быть причастен к нелегальной торговле стероидами, стало известно еще в марте 2020 года. В ходе расследования было установлено, что подозреваемый вел подпольную торговлю с 2017 года, предлагая своим клиентам около 60 наименований различных запрещенных веществ.

Полиция предполагает, что клиентов к латвийцу мог отправлять
27-летний мужчина, работающий в специализированном магазине диетических добавок. Также известно, что еще один подозреваемый предоставил латвийцу для хранения препаратов свой подвал.

Во время обыска в доме у гражданина Латвии полиция обнаружила несколько мобильных телефонов, банковские карты, депозитные чеки и небольшое количество запрещенных веществ. Большую часть стероидов нашли в подвале его приятеля. Следствие продолжается.

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